UMPMV: Justiția trebuie să rămână între probe și prezumția de nevinovăție, nu între imagine și verdict

UMPMV susține, într-un comunicat de presă, că imaginile cu Călin Georgescu încătușat la ieșirea din sediul DIICOT readuc în discuție echilibrul dintre fermitatea actului de justiție, prezumția de nevinovăție și respectarea demnității persoanelor cercetate penal înainte de o hotărâre definitivă.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre umpmv