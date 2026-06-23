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Sanatate· 1 min citire
Canicula și pericolul mașinilor închise pentru copii
FOTO: Arhivă
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis un avertisment important pentru părinți și îngrijitori, după o tragedie petrecută în Franța, unde doi copii de 2 și 4 ani au fost găsiți morți într-un autoturism. Cazul a readus în atenție riscurile uriașe ale lăsării copiilor singuri în mașină, mai ales în perioadele cu temperaturi ridicate.
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