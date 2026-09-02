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Sanatate· 1 min citire
Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru: De ce îți crapă buzele?
Publicat2 sept. 2026, 10:00
Actualizat2 sept. 2026, 10:03
De ce îți crapă buzele și când ar trebui să te îngrijoreze? Află cauzele, soluțiile și sfaturile în „Realitatea Medicală” cu Nicole Păcuraru.
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