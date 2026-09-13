Sanatate· 1 min citire

Simptomele infecției cu virusul West Nile care nu trebuie ignorate

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 13 sept. 2026, 23:36

Medicii atrag atenția asupra manifestărilor severe ale bolii transmise de țânțari și recomandă prezentarea urgentă la un spital de boli infecțioase.

Deși majoritatea persoanelor infectate cu virusul West Nile prin înțepătura de țânțar nu prezintă simptome specifice, specialiștii atrag atenția că o mică parte dintre pacienți pot dezvolta complicații extrem de grave.

Conform medicilor, infecția se poate manifesta inițial prin stări febrile, dureri de cap, dureri musculare și articulare, dar și o stare accentuată de oboseală. Aceste manifestări inițiale pot fi foarte ușor confundate cu o viroză respiratorie comună.

Când devine infecția o urgență medicală

Pericolul real apare atunci când virusul ajunge să afecteze sistemul nervos central. Pacienții trebuie să se prezinte de urgență la o unitate medicală dacă observă apariția unor simptome severe.

Printre acestea se numără febra foarte mare, rigiditatea gâtului (imposibilitatea de a apleca bărbia în piept), dezorientarea, convulsiile sau episoadele de pierdere a cunoștinței. Aceste semnale indică posibile afecțiuni neurologice majore, precum meningita sau encefalita.

De asemenea, slăbiciunea musculară bruscă, vederea încețoșată sau paralizia parțială sunt alte manifestări care necesită o evaluare medicală imediată. Autoritățile sanitare recomandă, pe lângă recunoașterea rapidă a acestor semne, adoptarea unor măsuri preventive riguroase.

Folosirea produselor repelente și evitarea expunerii în zonele cu multă vegetație rămân cele mai eficiente metode de apărare.

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