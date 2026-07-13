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Accesul copiilor sub 13 ani la rețelele sociale ar putea fi restricționat în UE

Limitare acces minori la platformele de socializare

Limitare acces minori la platformele de socializare

Realitatea de Mehedinti
Scris de Realitatea de Mehedinti Publicat: 13 iul. 2026, 13:27

Uniunea Europeană ar putea introduce noi restricții privind accesul copiilor la platformele de socializare. Un grup de experți a recomandat interzicerea utilizării rețelelor sociale de către copiii sub 13 ani, cu excepția situațiilor în care accesul este supravegheat de părinți sau utilizat în scop educațional. Raportul a fost prezentat luni la Bruxelles și urmează să stea la baza viitoarelor propuneri legislative ale Comisiei Europene.

Raportul a fost prezentat luni la Bruxelles și urmează să stea la baza viitoarelor propuneri legislative ale Comisiei Europene, potrivit APNews.

Acces etapizat la social media

Raportul recomandă o abordare graduală a accesului minorilor la platformele digitale, în funcție de vârstă și de nivelul de protecție oferit de companiile de tehnologie. Potrivit experților, responsabilitatea pentru siguranța copiilor trebuie să revină în primul rând platformelor online, care ar trebui să demonstreze că serviciile lor sunt concepute pentru a proteja minorii.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că Executivul european va prezenta după vacanța de vară o propunere privind limitarea accesului copiilor la rețelele sociale. Oficialul european a subliniat că obiectivul nu este interzicerea completă a platformelor, ci stabilirea unui moment și a unor condiții clare în care acestea pot interacționa cu minorii, relatează Reuters.

Măsuri similare în mai multe state

Inițiativa vine în contextul în care tot mai multe state încearcă să limiteze expunerea copiilor la rețelele sociale, invocând efectele asupra sănătății mintale și dezvoltării acestora. Australia, Franța și alte țări au adoptat sau pregătesc măsuri similare privind verificarea vârstei și restricționarea accesului minorilor la platformele digitale.

Dacă propunerea Comisiei Europene va fi adoptată de statele membre și de Parlamentul European, noile reguli ar putea deveni aplicabile în toate cele 27 de țări ale Uniunii Europene.

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