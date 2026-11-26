Bărbatul de 58 de ani din satul Fântâna Domnească (Mehedinți), care suferise arsuri pe 85% din corp după ce a fost incendiat de propriul fiu, a murit la spital. Parchetul de pe lângă Tribunalul Mehedinți a modificat încadrarea juridică a faptelor de la tentativă de omor la omor.
Incidentul s-a produs în seara zilei de 25 noiembrie 2026, când fiul victimei s-ar fi certat cu partenera sa. Conform relatărilor, femeia a spart o ușă cu un topor și s-a refugiat în casa tatălui bărbatului, situată în aceeași curte.
Fiul ar fi luat ulterior un bidon cu benzină și ar fi aruncat o țigară în direcția celor doi. Tatăl a fost cuprins de flăcări, iar partenera tânărului a sunat la 112 pentru ajutor.
Victima a fost transportată la Spitalul Județean din Drobeta-Turnu Severin, unde medicii au constatat arsuri de gradele II, III și IV. Bărbatul a fost internat la secția de terapie intensivă, fiind intubat și ventilat mecanic.
Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți, inițial tânărul era cercetat pentru tentativă de omor prin cruzimi. În urma decesului victimii, încadrarea juridică a faptelor s-a schimbat în omor.
Făptașul riscă, în caz de condamnare pentru omor calificat asupra unui membru de familie, pedeapsa cu detențiunea pe viață sau o pedeapsă cu închisoarea de la 15 la 30 de ani.