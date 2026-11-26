Publicat 26 nov. 2026, 12:39 Sursă realitatea.net

Bărbatul de 58 de ani din satul Fântâna Domnească (Mehedinți), care suferise arsuri pe 85% din corp după ce a fost incendiat de propriul fiu, a murit la spital. Parchetul de pe lângă Tribunalul Mehedinți a modificat încadrarea juridică a faptelor de la tentativă de omor la omor.

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