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Bilanț dramatic după viiturile din Nepal și Tibet: peste 1.000 de morți, mii de oameni sunt dispăruți

Nepal

Nepal

Realitatea de Mehedinti
Scris deRealitatea de Mehedinti
Publicat1 sept. 2026, 10:31
SursăRealitatea.net

Peste 1.000 de persoane au murit în urma viiturilor puternice și alunecărilor de teren care au afectat Nepalul și regiunea Tibetului, potrivit bilanțurilor comunicate de autoritățile locale. Mii de oameni sunt în continuare căutați, în timp ce echipele de intervenție încearcă să ajungă la supraviețuitori în zone greu accesibile.

Situația este deosebit de gravă în apropierea frontierei dintre Nepal și Tibet, unde o alunecare masivă de teren a provocat viituri care au lovit localități de pe ambele părți ale graniței. Drumurile avariate, terenul instabil și condițiile meteo dificile îngreunează intervenția salvatorilor.

Peste 1.000 de morți după viiturile care au lovit Nepalul și Tibetul

Autoritățile se tem că sute de persoane ar putea fi captive în tuneluri afectate de inundații sau de prăbușiri. Printre cei pentru care se desfășoară căutări se află muncitori surprinși de dezastru în timpul activității.

La șase zile de la producerea tragediei, familiile persoanelor dispărute așteaptă în continuare informații despre soarta acestora. Ambasadorul britanic a descris situația drept o perioadă dificilă și prelungită pentru rudele celor care nu au fost încă localizați.

Mii de persoane sunt în continuare dispărute

Până acum, informațiile disponibile nu indică faptul că printre persoanele salvate s-ar afla cetățeni britanici. Operațiunile de căutare rămân în desfășurare, iar autoritățile nu exclud ca bilanțul victimelor să crească.

În districtul Gyirong din Tibet a fost organizată o ceremonie de comemorare pentru victimele viiturilor. Salvatori, reprezentanți ai administrației locale și locuitori au păstrat un moment de reculegere în memoria celor care și-au pierdut viața în dezastru.

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