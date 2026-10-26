Când se dă drumul la căldură în Drobeta-Turnu Severin? Autoritățile au nevoie de 40 de milioane de lei
Căldură în Drobeta-Turnu Severin
Căldura în Drobeta-Turnu Severin ar putea fi pornită la jumătatea lunii noiembrie. Autoritățile au nevoie de 40 de milioane de lei pentru termoficare.
Pornirea căldurii în Drobeta-Turnu Severin, pentru sezonul rece 2026–2027, depinde de identificarea fondurilor necesare pentru achiziția păcurii și acoperirea cheltuielilor sistemului de termoficare. Autoritățile locale estimează că furnizarea agentului termic ar putea începe la jumătatea lunii noiembrie, însă, într-o primă etapă, sunt necesare 40 de milioane de lei.
Căldura în Severin, condiționată de obținerea fondurilor
Administrația locală din Drobeta-Turnu Severin caută soluții pentru asigurarea încălzirii în locuințe și în instituțiile publice pe parcursul iernii 2026–2027. Municipalitatea așteaptă sprijin financiar de la Guvern pentru a putea acoperi costurile necesare funcționării sistemului centralizat de termoficare.
Potrivit primarului Marius Screciu, obiectivul administrației este ca furnizarea agentului termic să înceapă la jumătatea lunii noiembrie, conform calendarului avut în vedere și în anii precedenți. Etapele pregătitoare au fost finalizate, însă achiziția păcurii depinde de asigurarea resurselor financiare.
Pentru demararea furnizării căldurii, municipalitatea are nevoie, într-o primă fază, de 40 de milioane de lei.
Costurile pentru producerea căldurii au crescut
Pregătirile pentru sezonul rece sunt îngreunate de majorarea prețurilor la păcură și energie electrică, componente importante în procesul de producere a agentului termic. Potrivit informațiilor prezentate de autorități, costurile acestor resurse sunt cu 20–25% mai mari comparativ cu toamna anului 2025.
În plus, restanțele acumulate de consumatori depășesc 8,5 milioane de lei, iar sistemul de termoficare are, la rândul său, obligații financiare față de furnizori.
În sezonul rece precedent, municipalitatea a apelat la un împrumut de 50 de milioane de lei de la Trezoreria Statului. Costurile totale pentru producerea și furnizarea căldurii au ajuns la 92 de milioane de lei, diferența fiind acoperită din bugetul local.
Cât au plătit severinenii pentru căldură în iarna trecută
În sezonul precedent, populația a achitat 550 de lei pentru o gigacalorie, în timp ce costul de livrare către rețeaua de distribuție a fost de aproximativ 810 lei pentru aceeași cantitate de energie termică.
Diferența a fost suportată prin subvenții acordate de administrația locală, pentru a limita cheltuielile populației. Deocamdată, tariful care va fi plătit de consumatori în sezonul rece 2026–2027 nu a fost stabilit.
Aproximativ 14.500 de apartamente depind de sistemul centralizat
Sistemul de termoficare din Drobeta-Turnu Severin deservește aproximativ 14.500 de apartamente și 600 de case, precum și agenți economici, școli, spitale și alte instituții publice.
Asigurarea fondurilor necesare reprezintă, astfel, una dintre principalele condiții pentru începerea furnizării agentului termic și pentru funcționarea sistemului pe durata iernii.
În ceea ce privește termocentrala de la Halânga, primarul Marius Screciu a precizat că instalațiile vor fi închiriate pentru sezonul rece. Pentru viitor, sunt avute în vedere planuri de dezvoltare a unei centrale în cogenerare, care să producă energie electrică, precum și posibilitatea amenajării unui parc fotovoltaic.
Deocamdată, jumătatea lunii noiembrie rămâne termenul estimat pentru pornirea căldurii în Drobeta-Turnu Severin. Respectarea acestui calendar depinde de identificarea celor 40 de milioane de lei necesare pentru începerea furnizării agentului termic.
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