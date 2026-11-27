Captură uriașă de petarde și artificii în România. Polițiștii au descoperit 150 de tone de articole pirotehnice
Captură uriașă de petarde și artificii
Polițiștii au indisponibilizat 150 de tone de petarde și artificii, în valoare de 890.000 de euro, după 158 de percheziții în 28 de județe și București.
Operațiune de amploare a polițiștilor împotriva comerțului ilegal cu petarde și artificii. Aproximativ 150 de tone de articole pirotehnice, evaluate la 890.000 de euro, au fost descoperite și indisponibilizate în urma unor percheziții desfășurate în 28 de județe și în București. Acțiunea a fost coordonată de polițiștii din Dâmbovița, iar peste 100 de persoane au fost duse la audieri.
Descinderile au avut loc joi, 26 noiembrie 2026, în cadrul unei anchete care vizează procurarea, depozitarea și comercializarea ilegală a materialelor pirotehnice. Anchetatorii suspectează că o parte dintre produse ar fi urmat să ajungă pe piață prin intermediul unor rețele clandestine de distribuție.
158 de percheziții în 28 de județe și în București
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița au pus în aplicare 158 de mandate de percheziție domiciliară, cu sprijinul structurilor de poliție din alte 28 de județe și al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.
Verificările au vizat locuințe, sedii ale unor societăți comerciale și spații despre care anchetatorii aveau indicii că ar fi fost folosite pentru depozitarea clandestină a articolelor pirotehnice.
În urma descinderilor, autoritățile au identificat și indisponibilizat aproximativ 150 de tone de petarde, artificii și alte produse pirotehnice. Valoarea acestora este estimată la 890.000 de euro, iar inventarierea bunurilor continuă.
Tot în timpul operațiunii, polițiștii au descoperit o armă neletală pentru care era necesară autorizație, deținută fără drept de una dintre persoanele vizate de anchetă.
Peste 100 de persoane au fost duse la audieri
Pentru clarificarea întregii activități și identificarea persoanelor implicate în circuitul de distribuție, peste 100 de persoane au fost conduse la sediile unităților de poliție pentru audieri.
Anchetatorii verifică modul în care articolele pirotehnice au fost procurate, depozitate și transferate către diferite persoane sau societăți comerciale.
Potrivit informațiilor transmise de IPJ Dâmbovița, există suspiciuni că o parte dintre produsele descoperite ar fi fost destinate comercializării către publicul larg, fără respectarea restricțiilor prevăzute de legislație.
Firme autorizate, suspectate că ar fi folosit depozite clandestine
Investigația a scos la iveală indicii privind posibila implicare a unor operatori economici autorizați să desfășoare activități cu articole pirotehnice în circuite ilegale de aprovizionare și distribuție.
Conform anchetatorilor, unele societăți ar fi desfășurat, în paralel cu activitățile autorizate, operațiuni care nu respectau condițiile legale. Ar fi fost utilizate inclusiv spații ascunse pentru depozitarea produselor, iar documentele justificative nu ar fi reflectat întotdeauna operațiunile efectiv realizate.
Polițiștii investighează și existența unor mecanisme succesive de distribuție, prin care cantități importante de materiale pirotehnice ar fi fost transferate către alte persoane sau firme, în vederea revânzării.
Ancheta vizează comercializarea ilegală a petardelor și artificiilor
Dosarul penal instrumentat sub supravegherea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Găești vizează operațiuni fără drept cu articole pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1 și P1.
Cercetările urmăresc stabilirea tuturor împrejurărilor în care au fost desfășurate activitățile suspectate și identificarea persoanelor care ar fi participat la circuitul ilegal de distribuție.
Polițiștii continuă administrarea probelor și verificările pentru documentarea întregii activități infracționale.
Autoritățile reamintesc că operațiunile cu articole pirotehnice sunt supuse unor restricții legale, iar comercializarea și deținerea produselor din categoriile interzise persoanelor neautorizate pot atrage răspunderea penală.
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