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CSM reduce numărul de dosare pentru judecători

Foto: Arhivă

Foto: Arhivă

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 12 sept. 2026, 18:23

Noul sistem de normare a muncii promite un act de justiție mai calitativ și un volum de lucru echilibrat în instanțe.

Sistemul judiciar din România urmează să treacă printr-o schimbare semnificativă, după ce Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a decis implementarea unui sistem de normare a muncii pentru magistrați.

Această decizie are ca scop principal reducerea numărului uriaș de dosare pe care un singur judecător trebuie să le soluționeze într-un an, fenomen care afectează grav atât sănătatea profesională a magistraților, cât și calitatea actului de justiție.

Echilibru și calitate în actul de justiție

Noul mecanism va stabili un plafon optim de dosare sau un sistem de punctaj care va reflecta complexitatea fiecărei cauze, astfel încât efortul depus de judecători să fie unul echitabil și sustenabil. Prin limitarea dosarelor alocate, CSM speră să elimine suprasolicitarea cronică din instanțele românești, oferind magistraților timpul necesar pentru o analiză aprofundată a probatoriilor și pentru redactarea motivărilor în termenele legale.

Măsura vine în urma numeroaselor plângeri din sistem privind epuizarea personalului, cauzată de schemele incomplete și de creșterea constantă a litigiilor. Reprezentanții CSM subliniază că, deși pe termen scurt ar putea apărea anumite amânări în fixarea primelor termene, pe termen lung, cetățenii vor beneficia de o justiție mult mai eficientă și bine fundamentată.

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