Cutremur de 7,4 în Columbia! Scene de coșmar după seismul care a zguduit mai multe orașe

Un cutremur puternic a lovit vestul Columbiei, provocând victime, distrugeri și panică în mai multe orașe. Seismul a avut magnitudinea 7,4 și a fost resimțit inclusiv în capitala Bogota, dar și în alte zone importante ale țării.
Epicentrul a fost localizat în apropierea localității San José del Palmar, în provincia Chocó, la o adâncime de aproximativ 100 de kilometri. Seismul a fost resimțit puternic în mai multe regiuni și chiar în țările învecinate.
În Chocó, autoritățile au raportat persoane rănite și clădiri grav avariate. În Quibdó, capitala provinciei, au fost semnalate construcții afectate, iar unele imobile s-au prăbușit.
Pagube importante au fost raportate și în Pereira, Cali și Manizales. În Cali, mai multe construcții s-au prăbușit, iar echipele de intervenție au fost mobilizate pentru căutarea persoanelor care ar fi putut rămâne blocate sub dărâmături.
În Manizales au fost raportate, de asemenea, victime și distrugeri. Situația este evaluată în continuare de autorități, iar bilanțul poate suferi modificări pe măsură ce echipele de salvare ajung în zonele afectate.
Seismul a provocat panică și în Bogota. Mai multe clădiri au fost evacuate preventiv, iar oamenii au ieșit pe străzi imediat după producerea cutremurului.
În unele zone au fost raportate probleme cu alimentarea cu energie electrică și cu rețelele de telefonie mobilă. Autoritățile au verificat, de asemenea, infrastructura critică pentru a stabili amploarea pagubelor.
Șase aeroporturi din vestul Columbiei și-au suspendat temporar operațiunile pentru verificarea pistelor, clădirilor și celorlalte structuri, înainte de reluarea zborurilor.
Cutremurul a fost suficient de puternic pentru a fi resimțit la distanțe mari, inclusiv în Venezuela și Ecuador. Nu a fost emisă alertă de tsunami.
Echipele de intervenție continuă verificările în localitățile afectate, în timp ce autoritățile se pregătesc și pentru eventuale replici seismice.
Președintele Columbiei a anunțat că se va deplasa în regiunea afectată pentru a coordona evaluarea situației și intervenția autorităților.
Seismul este unul dintre cele mai puternice produse recent în această zonă a Americii de Sud, iar autoritățile continuă să centralizeze informațiile despre victime și pagube.