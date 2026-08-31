Debitul Dunării scade din nou. Trei utilaje lucrează pentru redirijarea apei spre Cernavodă

Trei utilaje de dragare intervin în zona Cernavodă pentru remodelarea albiei Dunării, în încercarea de a asigura debitul necesar repornirii reactoarelor centralei nucleare. Lucrările continuă, însă autoritățile nu pot indica deocamdată un termen de finalizare, în condițiile în care debitul fluviului rămâne mult sub valorile normale pentru această perioadă.
Lucrări de dragare în mai multe puncte ale Dunării
Operațiunile au început la jumătatea lunii august și urmăresc să redirecționeze o parte din debitul Dunării către zona Cernavodă. O dragă a Administrației Fluviale „Dunărea de Jos” Galați este folosită pentru îndepărtarea aluviunilor de pe fundul fluviului, cu un obiectiv de aproximativ 100.000 de tone.
Administrația Națională „Apele Române” a trimis, la rândul său, două utilaje de dragare în zonă. Acestea, mai mici decât utilajul AFDJ Galați, au fost aduse pe trailere din spațiul hidrografic Argeș-Vedea și de pe Crișul Repede.
Potrivit reprezentanților Guvernului, operațiunile de dragare continuă în mai multe puncte, iar durata intervențiilor depinde de evoluția debitului Dunării la Cernavodă.
„Deocamdată se draghează continuu, în mai multe puncte”, a transmis Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, pentru News.ro. Ea a precizat că „nu există un moment anume prevăzut să se oprească, e în funcţie de cum variază debitul Dunării la Cernavodă”.
Situația hidrologică rămâne dificilă. Potrivit Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, debitul Dunării la intrarea în țară, în secțiunea Baziaș, era duminică de aproximativ 1.600 de metri cubi pe secundă, în condițiile în care media multianuală pentru luna august este de 3.900 de metri cubi pe secundă.
Prognoza pentru perioada 30 august - 6 septembrie indică menținerea debitului la aproximativ 1.600 de metri cubi pe secundă în primele patru zile, urmată de o scădere ușoară, până la circa 1.450 de metri cubi pe secundă. Valorile sunt mult sub mediile multianuale atât pentru august, cât și pentru septembrie.