Descinderi de amploare în toată România! 397 de percheziții în Operațiunea Jupiter 6

Publicat 5 nov. 2026, 08:40 Sursă realitatea.net

Descinderi în toată țara în Operațiunea Jupiter 6. Polițiștii fac 397 de percheziții în dosare de evaziune, trafic de arme și alte infracțiuni. Prejudicii de peste 33 de milioane de lei.

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