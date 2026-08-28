DESTINAȚII DE WEEKEND: sfârșit de săptămână în București și în țară

În perioada 28-30 august va avea loc, pe malul Lacului Tei, cea de-a 13-a ediție a Balkanik Festival.
Festivalul transformă Parcul Tei într-un spațiu dedicat muzicilor lumii, în care lăutăria bucureșteană se întâlnește cu fanfarele balcanice, psihedelia anatoliană, cântecele armenești și sonoritățile Orientului Mijlociu. Ediția din acest an aduce în premieră și tradiții muzicale ale comunității Huni Kuin din Amazonul brazilian.
Pe scenă vor urca Ladaniva, Zdob și Zdub, Taraf de Caliu, Baba Zula, Bubliczki, Shiran & Bakal, Cumbuș Cemaat și Kristijan Azirovic Orkestar, alături de proiectul special 'Romica Puceanu Reimagined'. Vor putea fi ascultate cântece ceremoniale aduse din Amazon de Txana Iba Huni Kuin și jam session-uri în care muzicienii sunt invitați să intre cu propriile instrumente și voci.
Festivalul începe vineri, 28 august, de la ora 18:00, cu un alai al fanfarei Kristijan Azirovic Orkestar, care va porni din Obor către Parcul Tei. De la 18:30, muzicienii sârbi vor deschide programul de pe Lake Stage.
Ediția din acest an se desfășoară pe aproximativ 16.000 de metri pătrați de spațiu verde, pe malul Lacului Tei, și include, pe lângă concerte, târg meșteșugăresc, gastronomie internațională, artă contemporană, activități pe lac, video mapping, talks, ateliere, zone de relaxare și DJ seturi.
Balkanik Festival - Home of World Music #13 este organizat de Asociația Culturală Metropolis.
Ediția aniversară a Festivalului Posada Rock va avea loc între 28 și 30 august, pe Stadionul municipal din Câmpulung Muscel.
În cele trei zile de festival, fanii dedicați ai evenimentului sunt așteptați cu un line-up de excepție care include nume internaționale mari din mai multe genuri ale metal rock-ului: heavy metal, gothic metal, black metal, death metal, symphonic black metal.
Capete de afiș sunt trupele Dark Funeral (Suedia), Moonspell (Portugalia), Soen (Suedia), Tiamat (Suedia), Carach Angren (Olanda), Massacre (SUA), Evil Invaders (Belgia) și Gra (Suedia).
Recitaluri vor susține și Doomsday Astronaut, Fittonia și Shifting Sands, trupe din România premiate la Posada Rock în ultimii 15 ani.
În cadrul festivalului se va desfășura și tradiționalul concurs pentru formațiile underground.
În incinta festivalului, în parteneriat cu Muzeul 'Astra' din Sibiu, va fi organizat și un loc de joacă generos, în care se vor desfășura ateliere educaționale și activități recreative pentru copiii și tinerii prezenți la Câmpulung Muscel. În baza aceluiași parteneriat vor fi organizate ateliere cultural-educaționale de valori identitare, coordonate de Ciprian Ștefan: atelierul de șindrilărit; meșteșugul tăiatului la trască; atelier de gastronomie arhaică.
Organizatorii pun la dispoziția doritorilor și o zonă de campare, dotată corespunzător, amenajată pe cel de-al doilea teren din incinta stadionului municipal din Cîmpulung Muscel.
Abonamentele și biletele pot fi achiziționate online (bilete.posadarock.com) și de la intrarea în locația festivalului, în măsura în care nu s-au epuizat.
Festivalul Posada Rock 2026 - ediția aniversară de 40 de ani - este organizat de Asociația Rock Culture în parteneriat cu Primăria Municipiului Câmpulung, fiind proiect cultural finanțat de Ministerului Culturii.
Programul complet al evenimentelor, AICI