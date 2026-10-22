DSVSA Mehedinți angajează medic veterinar. Se cer minimum patru ani de experiență

DSVSA Mehedinți scoate la concurs un post de medic veterinar. Candidații trebuie să aibă minimum patru ani de vechime, iar contractul este până la finalul anului.
Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Mehedinți scoate la concurs un post de medic veterinar, pentru care candidații trebuie să îndeplinească o condiție importantă de experiență profesională: minimum patru ani de vechime.
Potrivit anunțului publicat de Actual Mehedinți, contractul de muncă este prevăzut până la sfârșitul anului, iar persoanele interesate trebuie să verifice cerințele și calendarul concursului înainte de depunerea dosarului.
Ce condiții trebuie să îndeplinească viitorul medic veterinar
Postul disponibil la DSVSA Mehedinți se adresează candidaților care au pregătirea profesională necesară și experiența solicitată pentru ocuparea funcției.
Printre informațiile esențiale pentru cei care intenționează să participe la concurs se numără:
Experiență profesională: minimum patru ani de vechime;
Durata contractului: până la finalul anului, conform anunțului;
Modalitatea de ocupare a postului: concurs;
Instituția angajatoare: Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Mehedinți.
Condițiile complete de studii, documentele necesare pentru înscriere și calendarul probelor trebuie consultate în anunțul oficial de recrutare.
Cum se pot înscrie candidații la concursul organizat de DSVSA Mehedinți
Persoanele interesate de postul de medic veterinar trebuie să urmărească informațiile publicate de instituție privind perioada de înscriere, actele solicitate și etapele de desfășurare a concursului.
Verificarea atentă a condițiilor de participare este importantă pentru ca dosarul să fie complet și să respecte cerințele stabilite de angajator.
DSVSA Mehedinți, oportunitate de angajare pentru specialiștii veterinari
Postul anunțat reprezintă o oportunitate profesională pentru medicii veterinari care au experiența necesară și doresc să ocupe o funcție în cadrul instituției responsabile de supravegherea sanitar-veterinară și de siguranța alimentelor la nivelul județului.
Candidații sunt sfătuiți să consulte anunțul oficial pentru a afla toate detaliile privind condițiile de angajare și desfășurarea concursului.