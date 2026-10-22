DSVSA Mehedinți angajează medic veterinar. Se cer minimum patru ani de experiență

Publicat 22 oct. 2026, 21:22 Sursă realitatea.net

DSVSA Mehedinți scoate la concurs un post de medic veterinar. Candidații trebuie să aibă minimum patru ani de vechime, iar contractul este până la finalul anului.

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