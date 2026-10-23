Guvernul propune cumularea salariului cu indemnizația pentru creșterea copilului

Părinții care se întorc la muncă ar putea primi simultan salariul și indemnizația pentru creșterea copilului, potrivit propunerilor noului Guvern. Facilitatea ar extinde durata plății în funcție de vârsta copilului.
Conform măsurilor avute în vedere de Executiv, părinții care reiau activitatea profesională atunci când copilul are între șase luni și un an ar beneficia de indemnizație încă șase luni. Pentru aceștia care revin la serviciu după ce copilul împlinește un an, perioada de acordare a sprijinului financiar s-ar prelungi cu trei luni.
În prezent, aproximativ 145.000 de părinți primesc indemnizație pentru creșterea copilului, în timp ce circa 70.000 beneficiază de stimulentul de inserție. Propunerea Guvernului prevede ca noua măsură să înlocuiască stimulentul de inserție pe durata în care părintele încasează indemnizația.
Un exemplu concret indicat în documente arată că un părinte cu un salariu net de 5.000 de lei și o indemnizație de 3.500 de lei ar putea avea venituri lunare cumulate de peste 8.000 de lei, după aplicarea contribuției la sănătate.
Bunicii angajați vor putea lua concediu pentru nepoți
O altă modificare propusă vizează bunicii care lucrează. Aceștia ar putea beneficia de un concediu special pentru creșterea nepoților, cu acordul părinților.
Până în prezent, autoritățile nu au stabilit un calendar clar pentru aplicarea acestor măsuri și nu au publicat estimări privind costurile suplimentare pe care bugetul de stat le-ar suporta.