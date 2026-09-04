Ministrul Educației, despre „haosul din educație”: „Nu avem haos. Avem un sistem complex, cu multe probleme care trebuie rezolvate”

Publicat 4 sept. 2026, 12:45 Sursă Realitatea.net

Ministrul Educației, Mihai Dimian, a transmis un mesaj amplu despre ceea ce numește narativul „haosului din educație”. Oficialul afirmă că, deși sistemul are probleme serioase și numeroase nemulțumiri, acestea nu reprezintă sinonimul haosului.

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