Nouă luni de la explozia din Rahova, imobilul e în continuare în pericol de prăbuşire

Zona în care se află locul este în continuare îngrădită și păzită de autorități, dar schelele și utilajele nu și-au făcut încă apariția.
La mai bine de nouă luni de la explozia care a afectat grav un imobil de locuinţe de pe Calea Rahova din Bucureşti, lucrurile nu s-au schimbat vizibil. Imobilul este în continuare în pericol de prăbuşire, iar locatarii trăiesc în locuinţe puse la dispoziţie de autorităţi.
Primăria Capitalei a anunţat recent că încep lucrările de punere în siguranţă a imobilului, iar oamenii vor putea intra să îşi recupereze din lucruri abia după finalizarea acestora.
Zona în care se află locul este în continuare îngrădită și păzită de autorități, dar schelele și utilajele nu și-au făcut încă apariția.
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, anunța acum o săptămână că lucrările de punere în siguranță a imobilului ar putea dura chiar și două luni și abia după finalizarea acestor lucrări, o parte dintre locatorii de la etajele inferioare vor putea să reintre în locuințe pentru a-și recupera bunurile.
Cât despre partea afectată, care include apartamente de la etajele 6, 7 și 8 ale blocului, aceasta va fi demolată complet, în timp ce partea rămasă în picioare va fi consolidată pentru a minimaliza riscul de prăbușire.
Locuitorii afectați sunt în continuare sinistrați, locuind în apartamente puse la dispoziție de autorități, iar Primăria Capitalei susține că îi sprijină în recuperarea actelor și a duplicatelor acestora.
Mama unei dintre locatarele din blocul vecin este de părere că autoritățile se mișcă greu și că măcar cei afectați de explozie ar trebui să-și poată recupera din lucruri.
-: Fata mea a stat la mine, nu avea unde să dormă, a intrat să-și ia bani, să-și ia schimburi cu poliția după ei.
Pe Calea Rahova viața și-a reluat cursul firesc, dar trecătorii se opresc pentru o secundă în fața liceului "Dimitrie Bolintineanu", aruncând o privire către ruina imobilului, mărturie încă în picioare a neputinței autorităților.