Péter Magyar continuă politica dură a Ungariei privind migrația. Ce poziție păstrează de la Viktor Orbán

Péter Magyar a anunțat că Ungaria nu intenționează să renunțe la politica strictă privind migrația, una dintre principalele direcții promovate de Viktor Orbán în perioada în care s-a aflat la conducerea țării.
Noul premier de la Budapesta susține că frontierele externe ale Uniunii Europene trebuie protejate și cere sprijin financiar european pentru statele care suportă costurile controlului frontierelor.
Budapesta menține controalele la frontieră
La summitul de la Bratislava, Péter Magyar a transmis că Ungaria nu va relaxa măsurile adoptate pentru limitarea migrației ilegale.
Guvernul de la Budapesta solicită, în același timp, fonduri europene pentru protejarea frontierelor externe ale Uniunii Europene. Magyar a criticat amenda de un milion de euro pe zi aplicată Ungariei în disputa privind respectarea regulilor europene în domeniul migrației.
O poziție apropiată de cea a lui Orbán
În timpul celor 16 ani de guvernare, Viktor Orbán a transformat controlul migrației într-unul dintre principalele teme ale politicii sale. Ungaria a ridicat bariere la graniță și a adoptat reguli stricte pentru limitarea intrării migranților.
Péter Magyar nu a renunțat la această abordare. Noul guvern susține în continuare că statele membre trebuie să aibă dreptul de a-și controla frontierele și se opune unei politici europene care ar presupune acceptarea unui număr mai mare de migranți.
Schimbări în politica externă
Deși păstrează o poziție fermă în privința migrației, Magyar a modificat alte direcții importante ale politicii promovate de predecesorul său.
Guvernul de la Budapesta s-a îndepărtat de Moscova și a adoptat un discurs mult mai critic față de Rusia. La începutul lunii septembrie, Ungaria a expulzat zece diplomați ruși, acuzându-i că au desfășurat activități incompatibile cu statutul diplomatic.
La sfârșitul lunii august, autoritățile ungare au catalogat Rusia drept o amenințare pentru Ungaria, Europa și ordinea internațională. Poziția reprezintă o schimbare clară față de perioada Orbán.
Ucraina rămâne un subiect sensibil
În privința Ucrainei, politica lui Magyar este mai nuanțată. Noul guvern a permis avansarea unor negocieri de aderare ale Kievului la UE, însă Budapesta continuă să blocheze anumite etape ale procesului.
Ungaria condiționează progresul negocierilor de garanții pentru drepturile minorității maghiare din Ucraina. În același timp, guvernul de la Budapesta nu susține o aderare accelerată a Kievului la Uniunea Europeană.
Magyar schimbă direcția, dar păstrează unele politici
Péter Magyar încearcă să refacă relațiile Ungariei cu Bruxelles-ul și cu partenerii europeni, după perioada în care guvernul Orbán a intrat frecvent în conflict cu instituțiile UE.
Totuși, schimbarea de putere nu înseamnă abandonarea tuturor politicilor fostului premier. Migrația și protejarea frontierelor rămân domenii în care noul guvern păstrează o poziție fermă, chiar dacă în alte dosare, precum relația cu Rusia, Ungaria a adoptat o direcție diferită.