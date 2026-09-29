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Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Dirijorul Florin Totan, în premieră la Realitatea Plus: „Ce simte un dirijor pe scenă?”
Publicat29 sept. 2026, 11:16
Actualizat29 sept. 2026, 11:28
Dirijorul Florin Totan vorbește, în premieră la Realitatea Plus, despre emoția, autoritatea și responsabilitatea din spatele unei apariții pe scenă. Într-un nou episod al podcastului REALITATEA - Ceva-n PLUS, maestrul explică ce înseamnă să conduci o orchestră și de ce un dirijor trebuie să fie întotdeauna cu un pas înaintea muzicienilor pe care îi coordonează.
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