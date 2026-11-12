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Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS | Ioan Ungureanu, în premieră la Realitatea PLUS: Cum arată viața unui tată după divorț?

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Realitatea de Mehedinti
Scris deRealitatea de Mehedinti
Publicat12 nov. 2026, 12:20
Actualizat12 nov. 2026, 12:23

Divorțul nu înseamnă doar sfârșitul unei relații, ci și o schimbare profundă de identitate. Despre provocările emoționale, pierderile și confuzia care pot apărea după separare vorbește psihologul Ioan Ungureanu, într-o ediție în premieră a podcastului REALITATEA – Ceva-n PLUS, la Realitatea PLUS.

„E văzut ca un doliu. Se presupune că ai o pierdere care-ți schimbă identitatea. Practic, ceea ce știam că sunt nu mai sunt, iar atunci apare o confuzie majoră”, explică Ioan Ungureanu, descriind impactul divorțului asupra unui bărbat care trebuie să-și regăsească echilibrul și să-și redefinească rolul de tată.

Cum gestionează un tată această schimbare? Aflați răspunsurile într-o discuție despre vulnerabilitate, identitate și viața după divorț.

Episodul integral poate fi urmărit vineri, 13 noiembrie, de la ora 15:00, pe realitatea.net.

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