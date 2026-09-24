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„Povestea fântânei” – mărturia emoționantă a Lăcrămioarei Perijoc la Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS
Un nou episod din seria Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS o aduce, în premieră, pe Lăcrămioara Perijoc, care vorbește deschis despre un capitol dificil din trecutul ei și despre momentul care i-a schimbat cursul vieții.
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