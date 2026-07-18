Topul facultăților care oferă cele mai mari șanse de angajare.Domeniile cu cele mai mici rate ale șomajului în rândul absolvenților

Alegerea facultății poate face diferența între o integrare rapidă pe piața muncii și o căutare îndelungată a unui loc de muncă. Datele Eurostat arată că absolvenții de studii superioare au un risc semnificativ mai mic de șomaj, iar România se numără printre țările europene cu cele mai scăzute rate ale șomajului în rândul acestora. Iată domeniile în care absolvenții își găsesc cel mai repede un loc de muncă.
Facultățile care oferă cele mai bune șanse de angajare
Specialiștii în recrutare și statisticile privind piața muncii arată că absolvenții unor domenii își găsesc cel mai ușor un loc de muncă.
Printre facultățile cu cele mai bune perspective se numără:
Medicină;
Medicină Dentară;
Farmacie;
Automatică și Calculatoare;
Informatică;
Electronică și Telecomunicații;
Inginerie Electrică;
Construcții;
Energetică;
Facultățile de profil militar și de ordine publică.
În aceste domenii există o cerere constantă de specialiști, iar în multe cazuri angajatorii recrutează studenți încă din ultimii ani de facultate.
Un avantaj important îl au și absolvenții facultăților tehnice, pe fondul deficitului de ingineri și specialiști în industrie, energie și infrastructură.
Domeniile în care companiile caută permanent angajați
Piața muncii indică un deficit de personal în mai multe sectoare economice.
Printre cele mai căutate profesii se numără:
medici și asistenți medicali;
programatori și dezvoltatori software;
ingineri;
specialiști în securitate cibernetică;
experți în inteligență artificială;
analiști de date;
electricieni și ingineri energeticieni;
specialiști în automatizări industriale.
În multe dintre aceste domenii, rata șomajului este foarte redusă, iar salariile sunt, de regulă, peste media națională.
Nu toate facultățile oferă aceleași perspective
Experții atrag însă atenția că diploma universitară nu garantează automat un loc de muncă. Perspectivele diferă în funcție de specializare, experiența acumulată în timpul studiilor, stagiile de practică și competențele dobândite.
Absolvenții care participă la internshipuri, programe de practică sau proiecte în timpul facultății au, de regulă, șanse mai mari să se angajeze imediat după terminarea studiilor.
De asemenea, competențele digitale, cunoașterea limbilor străine și adaptabilitatea sunt criterii tot mai importante pentru angajatori, indiferent de domeniul absolvit.
România, printre ultimele state din UE la angajarea tinerilor absolvenți
Chiar dacă persoanele cu studii superioare au un risc redus de șomaj, România continuă să aibă dificultăți în integrarea tinerilor absolvenți pe piața muncii.
Potrivit celor mai recente date Eurostat, doar 72,7% dintre absolvenții recenți din România aveau un loc de muncă în 2025, față de media Uniunii Europene de 83%. Doar Grecia și Italia au înregistrat rezultate mai slabe.
Specialiștii explică această situație prin migrația forței de muncă, nepotrivirea dintre competențele dobândite în unele programe universitare și cerințele angajatorilor, precum și prin diferențele mari dintre regiunile țării în ceea ce privește oportunitățile de angajare.
Cu toate acestea, pentru absolvenții facultăților din domenii precum medicina, IT-ul sau ingineria, șansele de a rămâne fără loc de muncă imediat după absolvire rămân printre cele mai mici de pe piața muncii din România, potrivit sursei.