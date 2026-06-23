Advertising
Social· 1 min citire
Tragedie pe DN 56A: Un copil a murit și trei persoane sunt în stare critică după un accident între un autotren și un autoturism în județul Mehedinți
Accident rutier Mehedinți
Un accident rutier grav s-a produs marți pe DN 56A, în județul Mehedinți, în zona localității Cujmir. Un copil și-a pierdut viața, iar alte trei persoane se află în stare critică. Mașina în care se aflau victimele era înmatriculată în Grecia.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 14:04Sânzienele 2026. Ce trebuie să facă fetele nemăritate ca să-și viseze ursitul în noaptea de 23 iunie
- 13:40Hoți prinși în flagrant în Prahova după un apel la 112. Ce a observat un vecin în miez de noapte
- 12:59Sindicaliștii cer interzicerea poligrafului în recrutare și sancțiuni pentru angajatorii care îl impun
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Mehedinti și pe Google News