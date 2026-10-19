Urșii au apărut din nou în Mehedinți! Localnicii din Godeanu, avertizați după ce animalele au fost văzute în apropierea satului

Urșii au fost semnalați în zona Naiță, din Godeanu, județul Mehedinți. Primarul a transmis un mesaj pentru localnici după apariția animalelor.
Urșii au fost semnalați din nou în zonele locuite din județul Mehedinți. De această dată, prezența animalelor a fost raportată în zona Naiță, din satul Godeanu, comuna Godeanu. Primarul localității, Ionică Gheorgheci, a transmis un mesaj pentru a-i informa pe localnici cu privire la apariția urșilor.
Urșii au fost văzuți în zona Naiță, din Godeanu
Prezența unuia sau mai multor urși a fost semnalată în zona Naiță, din satul Godeanu, unde animalele ar fi provocat pagube. Situația este ilustrată și de imaginile video publicate, care surprind urmele lăsate de acestea.
Primarul comunei Godeanu, Ionică Gheorgheci, a făcut public un anunț prin care le aduce la cunoștință localnicilor apariția animalelor sălbatice, cu accent pe zona Naiță.
Aparițiile urșilor, o problemă pentru satele de munte din Mehedinți
Prezența urșilor în apropierea gospodăriilor nu este un fenomen nou în satele de munte din Mehedinți. Astfel de apariții au fost semnalate periodic în zonele locuite, stârnind îngrijorare în rândul comunităților locale.
În acest context, localnicii sunt îndemnați să acorde atenție avertizărilor și să manifeste prudență în zonele în care au fost observați urși.
Apariția animalelor sălbatice în apropierea satelor readuce în atenție problema siguranței oamenilor și a protejării gospodăriilor din zonele montane.