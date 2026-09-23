Atenționare pentru românii care merg la meciul din Suedia. Amenzi și chiar închisoare pentru anumite abateri

Suporterii români care merg la meciul Suedia – România, programat vineri la Stockholm, trebuie să respecte mai multe reguli impuse de autoritățile suedeze.
Poliția din Stockholm a anunțat măsuri speciale de securitate pentru partida de pe Strawberry Arena, iar accesul în stadion va fi permis doar după un control de securitate.
Sunt interzise materialele pirotehnice, alcoolul și obiectele periculoase, iar pătrunderea pe teren sau aruncarea obiectelor pot atrage amenzi și chiar pedepse cu închisoarea.
Control strict la intrarea pe stadion
Forțele de ordine, agenții de securitate și voluntarii vor fi prezenți în număr mare în zona arenei din Solna. Toți spectatorii vor trece prin filtre de securitate înainte de acces.
Fanii nu vor putea intra cu materiale pirotehnice, alcool sau obiecte considerate periculoase. Persoanele aflate într-o stare avansată de ebrietate pot fi oprite la intrare și nu vor avea acces la meci.
Amenzi pentru cei care încalcă regulile
Autoritățile suedeze avertizează că pătrunderea pe suprafața de joc și aruncarea obiectelor către teren pot avea consecințe serioase. În funcție de abatere, sancțiunile pot include evacuarea din stadion, amenzi substanțiale și chiar pedepse cu închisoarea.
Poliția recomandă suporterilor să folosească trenurile suburbane pentru deplasarea către Strawberry Arena. Stadionul se află în zona Arenastaden, în Solna, iar stația de tren Solna este la distanță de mers pe jos.
Cei care folosesc transportul public trebuie să își cumpere biletele înainte de a trece prin turnicheți.
Atenție la legile din Suedia
Autoritățile le recomandă românilor să țină cont și de legislația suedeză pe durata șederii. Alcoolul poate fi cumpărat din magazinele de stat de persoanele care au cel puțin 20 de ani, în timp ce în restaurante și localuri vârsta minimă este de 18 ani. Consumul de alcool este interzis în anumite spații publice.
Purtarea cuțitelor și a spray-urilor lacrimogene este ilegală, iar consumul, deținerea și comercializarea drogurilor sunt sancționate. Persoanele care provoacă scandal sau se află sub influența puternică a alcoolului ori a substanțelor interzise pot fi reținute temporar.
Suedia – România, vineri la Stockholm
Partida dintre Suedia și România se dispută vineri, 25 septembrie, pe Strawberry Arena. Stadionul recomandă spectatorilor să ajungă din timp, deoarece sunt așteptați mulți fani, iar controalele de securitate pot prelungi accesul. Porțile se deschid la 19:15, iar partida începe la 20:45, ora locală.