Costel Gâlcă, după ce a învins la Sibiu: „Mă așteptam la un meci mult mai strâns”

Rapid s-a impus pe terenul lui Hermannstadt

Rapid s-a impus pe terenul lui Hermannstadt, cu 3-0, în etapa a 25-a din Superliga.

Costel Gâlcă, antrenorul celor de la Rapid, a fost surprins de succesul obţinut atât de clar, mai ales că sibienii s-au impus în tur.

”După pauză am reuşit să stăm mult mai bine în teren, să avem mai multă cursivitate în posesie şi să ajungem mult mai repede la poarta adversă. În prima repriză am marcat prin Denis, a contat şi asta foarte mult.



Mă aşteptam la un meci mult mai strâns, la un scor mult mai strâns.



Se vedea cu ochiul liber, se rupea gazonul, jucătorii nu aveau o stabilitate bună. Dar am încercat să jucăm mai direct.



(n.r. golul lui Jambor) Mă bucur mult. E un băiat care munceşte mult şi merita să marcheze”, a declarat Gâlcă.