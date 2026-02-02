Fotbal: FCSB - FK Csikszereda 1-0, în Superligă

Unicul gol al partidei a fost înscris de italianul Juri Cisotti

FCSB a învins-o pe FK Csikszereda cu scorul de 1-0 (1-0), duminică seara, pe Arena Națională din Capitală, într-un meci desfășurată pe o ninsoare abundentă, în etapa a 24-a a Superligii de fotbal.



Unicul gol al partidei a fost înscris de italianul Juri Cisotti (38).



FCSB a avut un penalty, acordat pentru un henț comis de Raul Palmeș, dar șutul lui Florin Tănase a fost apărat de portarul Eduard Pap.



Campioana a mai avut ocazii mari de gol prin David Miculescu (42 - bară), Florin Tănase (56 - bară) și Mamadou Thiam (60).



Ciucanii au ratat prin Zoard Nagy (46) și Szabolcs Szalay (90+4), când portarul a intervenit salvator.



Tânărul portar Matei Popa, fiul fostului goalkeeper Marius Popa, a debutat cu acest prilej în Superligă, fiind titularizat la FCSB.



În min. 90, jocul a fost întrerupt pentru îndepărtarea zăpezii de pe liniile terenului.



FCSB a obținut prima sa victorie din acest an, după două eșecuri în campionat și un egal în Europa League.



FK Csikszereda a pierdut ultimele două meciuri și are șapte înfrângeri consecutive în deplasare în campionat, marcând doar două goluri.



În tur, scorul a fost egal, 1-1.



FC FCSB - FK Csikszereda 1-0 (1-0), Arena Națională - București

A marcat: Juri Cisotti (38).

Florin Tănase (FCSB) a ratat un penalty în min. 29 (a apărat Eduard Pap).

Arbitru: Cristian Moldoveanu (Sfântu Gheorghe); arbitri asistenți: Cristian Daniel Ilinca (Craiova), Ionel Valentin Dumitru (Gherghița/Prahova); al patrulea oficial: Andrei Moroiță (Ploiești)

Arbitru video: Bogdan Dumitrache (București); arbitru asistent video: Stelian Slabu (Brașov)

Observatori: Marcel Savaniu (Satu Mare) - CCA, Marcel Vasile (București) - LPF

AGERPRES