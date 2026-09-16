Gheorghe Hagi, obiectiv clar înaintea debutului României în Liga Națiunilor: „Trebuie să câștigăm toate cele 12 puncte”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 16 sept. 2026, 15:42

Selecționerul spune că „tricolorii” trebuie să abordeze fiecare partidă cu gândul la victorie și consideră că echipa poate obține toate cele 12 puncte puse în joc în primele patru meciuri. Hagi a vorbit și despre fiul său, Ianis, inclus în lotul preliminar pentru această acțiune.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre gica hagiliga natiunilor