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Sport· 1 min citire
PSG și Aston Villa se duelează pentru Supercupa Europei
Supercupa Europei
Publicat12 aug. 2026, 12:42
Sursărealitatea.net
Echipa franceză este câștigătoarea Ligii Campionilor, iar cea engleză a triumfat în Liga Europa.
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