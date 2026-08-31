România – Bosnia se joacă fără spectatori. FRF a decis să nu permită nici accesul copiilor

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 31 aug. 2026, 16:14

UEFA a impus sancțiunea după incidentele care au dus la partida abandonată cu Kosovo, iar Federația Română de Fotbal a decis ca, de această dată, nici copiii să nu aibă acces pe stadion.

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