Snoop Dogg a fluturat tricolorul României la Jocurile Olimpice de la Milano - VIDEO

Rapperul se află în Italia ca trimis special al NBC Sports

Rapperul american Snoop Dogg a fluturat steagul României la Cortina, la festivitatea de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă.

Sportivii noștri au avut surpriza să se întâlnească în timpul ceremoniei cu americanul care, ca întotdeauna, a fost extrem de binevoitor.

Aflat în Italia ca trimis special al NBC Sports, celebrul rapper s-a alăturat delegației tricolore într-un gest care a cucerit imediat internetul.

Imaginile surprinse în timpul festivităților care au loc înaintea deschiderii oficiale a Jocurilor Olimpice de Iarnă de la Milano Cortina arată momentul în care Snoop Dogg se întâlnește cu sportivii români în stațiunea Cortina d’Ampezzo.

După o sesiune rapidă de fotografii, sportivii români i-au înmânat artistului un steag tricolor. Vizibil încântat, Snoop Dogg a preluat imediat steagul și a început să-l fluture energic.

Momentul publicat vineri seară pe pagina de Facebook a Comitetului Olimpic și Sportiv Român a devenit instantaneu viral, adunând zeci de mii de vizualizări și distribuiri în doar câteva ore.