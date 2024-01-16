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Sport· 2 min citire
Sorana Cîrstea, învinsă neaşteptat în primul tur la Australian Open
Sorana Cîrstea, învinsă neaşteptat în primul tur la Australian Open
Cîrstea a fost învinsă de chinezoaica Yafan Wang, cu 0-6, 7-5, 6-2
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