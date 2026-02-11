Sorana Cîrstea urcă pe locul 31 WTA

Cîrstea se va retrage la finalul acestui sezon

Triumfătoare la Transylvania Open, Sorana Cîrstea a urcat cinci locuri și se află acum pe poziția 31 WTA, devenind jucătoarea din România cel mai bine clasată în acest moment.

În schimb, Jaqueline Cristian a coborât un loc și ocupă poziția 36 în ierarhia mondială.

În ceea ce privește celelalte jucătoare românce din Top 100, Gabriela Ruse se menține pe locul 72, fără modificări față de săptămâna precedentă.

Irina Begu a coborât o poziție și se află acum pe locul 148 WTA, precizează Radio România Sport.

Top 10 WTA

Aryna Sabalenka (Belarus)

Iga Swiatek (Polonia)

Elena Rybakina (Kazakstan)

Amanda Anisimova (SUA)

Coco Gauff (SUA)

Jessica Pegula (SUA)

Mirra Andreeva (Rusia)

Jasmine Paolini (Italia)

Elina Svitolina (Ucraina)

Ekaterina Alexandrova (Rusia)