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Totul pentru calificare! Cum începe FCSB partida cu Auda din Conference League

FCSB

FCSB

Scris deIonuț Nichita
Publicat30 iul. 2026, 18:26
Actualizat30 iul. 2026, 18:55

FCSB dispută joi, de la ora 19:00, meciul decisiv cu Auda, din manșa secundă a turului al doilea preliminar al UEFA Conference League. După înfrângerea surprinzătoare cu 2-3 din tur, campioana României este obligată să câștige pentru a păstra șansele de calificare în faza următoare a competiției.

Partida se joacă pe stadionul Skonto din Riga și, la fel ca în meciul tur, nu beneficiază de arbitraj video (VAR). Astfel, toate deciziile luate de arbitrul galez Tom Owen vor fi definitive.

UEFA a publicat formulele oficiale de start pentru confruntarea dintre cele două formații.

Auda: Purins – Hrvoj, Arroyo, Ouedraogo, Rubenis – Bongemba, Traore, W. Fofana – Daskevics, Kone, Diedhiou.

Rezerve: Sturins, Alexandrovs – Kragliks, Appiah, Hussaini, M. Fofana, Gerold, Aranda, Lusweki, Minins.

Antrenor: Didier Zanetti.

FCSB: Târnovanu – Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu – Boutoutaou, Radunovic, Tănase – Cisotti, Bîrligea, O. Popescu.

Rezerve: M. Popa, Udrea – Batubinsika, Gnahore, J. Paulo, Labonne, Politic, D. Popa, Stancu, Stoian, Toma.

Antrenor: Marius Baciu.

Miza este una uriașă pentru formația bucureșteană, care încearcă să evite o eliminare prematură și să obțină calificarea în turul al treilea preliminar al UEFA Conference League.

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