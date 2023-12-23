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Sport· 2 min citire
Victorie dramatică pentru Dinamo cu FC Voluntari, 1-0 în Superligă VIDEO
Victorie dramatică pentru Dinamo cu FC Voluntari, 1-0 în Superligă VIDEO
Unicul gol al partidei a fost înscris de portughezul Goncalo Gregorio
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