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Victorie dramatică pentru Dinamo cu FC Voluntari, 1-0 în Superligă VIDEO

Victorie dramatică pentru Dinamo cu FC Voluntari, 1-0 în Superligă VIDEO

Victorie dramatică pentru Dinamo cu FC Voluntari, 1-0 în Superligă VIDEO

Realitatea de Mehedinti
Scris de Realitatea de Mehedinti Publicat: 23 dec. 2023, 11:04

Unicul gol al partidei a fost înscris de portughezul Goncalo Gregorio

Dinamo Bucureşti a învins-o dramatic pe FC Voluntari, cu scorul de 1-0 (0-0), vineri seara, pe Stadion ''Arcul de Triumf'' din Capitală, în ultimul meci din etapa a 21-a a Superligii de fotbal, care încheie anul.

Unicul gol al partidei a fost înscris de portughezul Goncalo Gregorio (90+1 - penalty), după ce Hakim Abdallah a fost agăţat în careu de Nasser Aliji.

Ca şi în tur, Dinamo are două victorii consecutive, cu FC Botoşani şi FC Voluntari.

Dinamo a fost echipa care a căutat mai mult victoria, dar prima ocazie a aparţinut ilfovenilor, şutul trimis din lovitură liberă de Runar Mar Sigurjonsson (43), fiind respins de portarul sloven Adnan Golubovic. Oaspeţii au reuşit să înscrie în finalul primei reprize, prin ex-dinamovistul Adam Nemec (45+1), dar reuşita a fost anulată pentru osfaid.

Dinamo a avut o mare ocazie după pauză (47), dar Goncalo Gregorio nu a ajuns la şutul lui Dani Iglesias. Dennis Politic (67) a ratat singur cu portarul Jesus Fernandez.

FC Voluntari a mai avut două şanse de gol, însă Igor Armaş a fost imprecis (80) cu o lovitură de cap, ca şi Adam Nemec (90+6). FC Voluntari încheie sezonul cu două eşecuri consecutive.

Foto: (c)  CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTO

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