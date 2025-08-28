Statele NATO vor atinge ținta de cheltuieli pentru apărare de 2% din PIB în acest an, arată datele NATO.

Multe state NATO şi-au mărit substanţial cheltuielile militare în ultimii ani, după invazia din 2022 a Rusiei din Ucraina şi cererile preşedintelui SUA Donald Trump către aliaţii europeni de a investi mai mult în propria apărare.

Estimările Alianței arată că anul trecut peste zece state membre NATO nu au reușit să aloce 2% din PIB pentru cheltuleli pentru apărare, așa cum a fost convenit în 2014.

Datele pentru 2025 arată că toţi aliaţii vor îndeplini această ţintă, şapte dintre ei fiind la nivelul minim de 2%, iar mai mulţi vor depăşi cu puţin această limită.

Polonia este statul NATO care cheltuieşte cel mai mult pentru apărare ca procent din economie – 4,48%, urmată de Lituania (4%) şi Letonia (3,73%), potrivit acestor date.

Tot potrivit aceloraşi date, România ar urma să cheltuiască 2,28% din PIB pentru anul 2025.

Numai pentru anul 2025, NATO se aşteaptă la cheltuieli militare ale aliaţilor de peste 1.500 miliarde de dolari (1.290 miliarde de euro).

