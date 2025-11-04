Scene cutremurătoare în Italia, unde un muncitor român de 66 de ani, Octav Stroici, și-a pierdut viața după prăbușirea unui turn medieval aflat în renovare. Operațiunea de salvare a durat peste 11 ore, timp în care bărbatul a fost conștient și a vorbit cu pompierii care încercau să-l salveze.

Martorii spun că la un moment dat, starea lui s-a agravat, iar ultimele cuvinte ale românului au fost o rugăminte sfâșietoare către salvatori: „Grăbiți-vă, nu mai pot!”. După ce a fost scos dintre dărâmături, medicii au încercat să-l resusciteze în ambulanță, dar inima i s-a oprit după o oră.

Octav Stroici, originar din Suceava, trăia de mulți ani în Italia și lucra în construcții de peste patru decenii. Mai avea doar un an până la pensie, dar le spusese celor dragi că vrea „să mai ducă un proiect până la capăt”. Soția și fiica sa au stat ore întregi la locul tragediei, sperând până în ultima clipă că va supraviețui.

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a transmis condoleanțe familiei românului și a vorbit despre „moartea tragică a unui muncitor care și-a făcut datoria până la capăt”.

Și președintele României, Nicușor Dan, a reacționat după tragedie: „Am aflat cu profundă tristețe vestea că românul prins sub dărâmăturile turnului medieval din Roma s-a stins azi-noapte la spital. Transmit condoleanțe familiei și celor apropiați. Gândurile mele se îndreaptă către toți românii care muncesc departe de casă, cu dăruire și sacrificiu. Dumnezeu să-l odihnească în pace și să aducă alinare familiei îndurerate.”