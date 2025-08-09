Un planor s-a prăbușit, sâmbătă, în curtea unei fabrici din municipiul Arad iar două persoane au decedat, echipele de salvare fiind la fața locului.

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență au declarat pentru AGERPRES că aparatul de zbor de mici dimensiuni a căzut în curtea unei fabrici de la Calea Aurel Vlaicu, fiind trimise la fața locului forțe de la Detașamentul de Pompieri Arad și echipaje SMURD.

Primele care au ajuns la locul accidentului aviatic sunt echipajele Serviciului de Ambulanță Județean, care au confirmat că două persoane au decedat.

Deocamdată nu se știe dacă ambele victime se aflau în aparatul de zbor.

La locul accidentului fac cercetări și polițiștii.

AGERPRES