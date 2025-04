Poșta Română a redus numărul net de posturi din aparatul central de la 370 la circa 300, evitând concedierile, a declarat, pentru AGERPRES, directorul general al Companiei Naționale Poșta Română, Valentin Ștefan.

‘Am redus numărul net de posturi de la 370 la aproximativ 300, evitând concedierile. În clipa de față, cred că avem 297 de posturi în aparatul central. Ne oprim la 300, din 1.200 cât erau acum trei ani’, a explicat managerul Poștei Române.

Potrivit acestuia, au fost disponibilizați puțini oameni.

‘Paradoxal, foarte puțini oameni sunt dați afară. În cadrul procesului de restructurare din acest an, noi am vizat o reducere de aproximativ 70 de posturi. În realitate au fost doar 67. Dintre aceștia, majoritatea fie au plecat voluntar, fie au plecat prin transfer către alte structuri unde era nevoie de oameni și n-am mai angajat. Am dat un număr foarte mic de preavize, undeva la șase sau șapte preavize’, a menționat Valentin Ștefan.

El spune că are încredere că și persoanele care au primit preavize de concediere își vor găsi locul în cadrul companiei pe alte funcție.

Compania Națională Poșta Română a eliminat 75% din posturile de la nivel central, de la 1.200 la 300 de angajați, în timp ce, la nivel național, numărul total de angajați a fost redus cu 18%, de la 25.000 în iunie 2021 la 20.500 în prezent, informa, joi, un comunicat al companiei.

‘Poșta Română a implementat o restructurare profundă a aparatului administrativ, eliminând 75% din posturile de la nivel central – de la 1.200 la 300 de angajați. La nivel național, numărul total de angajați a fost redus cu 18%, de la 25.000 în iunie 2021 la 20.500 în prezent, fără a afecta calitatea serviciilor. De la începutul anului 2025, numărul angajaților din Administrația Centrală s-a diminuat cu 67 de posturi, reprezentând un procent semnificativ de 20%, generând o economie anuală de aproximativ 10.000.000 lei la bugetul companiei’, se precizează în documentul citat.

Până în prezent, optimizările au condus la economii totale de 151,3 milioane de lei, dintre care 122,4 milioane lei reprezintă economii nete, excluzând beneficiile generate de mobilitatea salariaților.

Potrivit sursei citate, pe fondul reducerii birocrației, cererea pentru serviciile Poștei Române este în creștere semnificativă. Segmentul de curierat a marcat o redresare importantă în 2024, cu o creștere de 11% a veniturilor, după o perioadă prelungită de declin.

‘Această performanță este rezultatul strategiei agresive de recâștigare a competitivității pe piața de curierat. Poșta Română rămâne un pilon esențial al infrastructurii logistice și poștale din România, continuând transformarea și modernizarea pentru a răspunde cerințelor actuale ale pieței. Compania continuă să facă toate demersurile pentru a deveni o structură eficientă, suplă, în cadrul căreia deciziile și responsabilitățile sunt descentralizate, principalul scop fiind acela de satisfacție a clienților deserviți’, se mai precizează în document. AGERPRES