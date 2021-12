Biroul viceprimarului din Orșova (PNL), Bogdan Duică a fost mutat într-o fostă grădiniță, insalubră. Decizia a fost luată de primarul Orșovei care a declarat că în acest fel viceprimarul va fi mai „ancorat în realitate”. După mutarea la grădiniță viceprimarul a primit drept atribuție și să se ocupe de problema câinilor vagabonzi din oraș. Ministrul mehedințean Virgil Popescu a declarat în această seară că gestul este „incalificabil”.

Biroul din afara primăriei în care oficialul își desfășoară de aproximativ o lună activitatea se află într-o grădiniță veche, nefuncțională de mai mulți ani.

Biroul viceprimarului municipiului a fost mutat în urma dispoziției primarului (Pro România).

Viceprimarul Bogdan Duică spune că nu are condițiile necesare pentru a- și desfăsura activitatea.

„(…) Este un miros insuportabil, din cauza pisicilor. În baie, este o mochetă insalubră. În birou, este igrasie pentru tot. Nu știu dacă DSP ar da aviz, pentru a sta cineva aici. Dumnealui m-a trimis aici să îmi îndeplinesc atribuțiile, deși, pentru a face acest lucru, eu trebuie să comunic cu celelalte birouri. Văzând biroul, i-am trimis solicitare să nu mă trimită aici, pentru că spațiul este insalubru. Biroul nu este încălzit, calculatorul nu funcționează. Imprimanta, nici atât! Nici hârtie pentru imprimantă nu am. Dozele de curent sunt desfăcute.(…) Eu, când am venit din concediu, am găsit, în biroul meu din primărie, alt coleg.”- Bogdan Duică, viceprimarul Orșovei

„Este adevărat că domnul viceprimar nu își mai desfășoară activitatea în primărie și asta: pentru că am constatat că cetățenii vin cu solicitări, iar domnul viceprimar trebuie să fie mai profund ancorat în realitate. Astfel, am dispus ca dumnealui să își desfășoare activitatea într-o locație din afara primăriei. I-am oferit un birou într-o grădiniță, care are condițiile necesare: i-am pus internet, i-am dus calculator, imprimantă, are cablu tv. Are condiții suficient de bune pentru a-și desfășura atribuțiile pe care i le-am delegat. Dacă dumnealui este nemulțumit, este problema dumnealui.(…) Administrativ, trebuie să știe că viceprimarul se subordonează primarului.”- a declarat Marius Stoica, primarul Orșovei.

(Foto FB Virgil Popescu)

Gestul “copilaresc”, dar incalificabil al primarului din Orsova denota lipsa de caracter. Mutarea viceprimarului intr-un “birou” insalubru, dintr-o toana, a unui primar razbunator o calific ca fiind o actiune intolerabila. As dori sa ii transmit edilului ca Primaria nu este “mosia lui”, iar el nu este stapan. A primit votul cetatenilor sa administreze orasul, nu sa se razbune. Si ii reamintesc ca si viceprimarul Bogdan Duica a fost ales de orsoveni, deci are legitimitatea necesara sa le reprezinte interesele. Asa ca bataia de joc nu isi are locul! Sa va fie rusine pentru ceea ce ati facut! Sa luati urgent masuri pentru a repara aceasta greseala, care nu face cinste orasului al carui primar sunteti!, a scris Ministrul mehedintean Virgil Popescu pe pagina oficiala.

Sursa: Realitatea de Mehedinti