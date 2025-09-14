Metaloglobus București a terminat la egalitate cu CFR Cluj, 1-1 (1-1), sâmbătă, pe teren propriu, la Clinceni, într-un meci din etapa a 9-a a Superligii de fotbal.

Debutanta Metaloglobus a obținut al doilea său punct în campionat.

Bucureștenii au deschis scorul prin Dragoș Huiban (4 – penalty), după ce francezul Marcus Coco, debutant în Superligă, l-a faultat în careu pe Ely Fernandes.

CFR a egalat tot din penalty, prin kosovarul Meriton Korenica (37), după un fault comis de Aboubacar Camara asupra lui Mohamed Badamosi.

Vicecampioana a mai beneficiat de un penalty, după un henț comis de Camara (VAR), dar portarul George Gavrilaș a apărat șutul lui Korenica (45+4).

CFR a ajuns la șapte meciuri consecutive fără victorie în campionat, dintre care patru egaluri și trei eșecuri.