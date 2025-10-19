Astăzi, vremea va fi rece pentru această dată în majoritatea zonelor țării. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări în prima parte a zilei în partea centrală, estică și sud-estică a teritoriului unde izolat va mai ploua slab.

În zona Carpaților Orientali și în estul Carpaților Meridionali, pe arii restrânse se vor semnala precipitații slabe mixte. Vântul va avea intensificări la munte, cu viteze mai mari pe parcursul zilei îndeosebi în zona Carpaților de Curbură unde vor fi rafale de peste 70…80 km/h, iar local și temporar și în centru, est și în extremitatea de sud-vest, în general cu viteze de 40…50 km/h.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 7 și 17 grade, iar cele minime se vor situa între -3 și 7 grade, mai scăzute în depresiunile Carpaților Orientali spre -7 grade. Dimineața și noaptea, izolat va fi ceață.

În București, vremea va fi rece pentru această dată. Pe parcursul zilei cerul va fi temporar noros, iar noaptea mai mult senin. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul a 16 grade, iar cea minimă de 2…4 grade, mai scăzută în zona preorășenească până spre 0 grade.

