Zi crucială în controversa OMV! Astăzi compania prezintă raportul pentru anul 2022. Evenimentul nu vine însă fără controverse. După ce reprezentanții companiei au anunțat o conferință de presă cu prezență fizică, la sediu, acum s-au răzgândit: conferința se ține online. În plus, chiar cu o zi înainte de conferință, în mod inexplicabil, benzinăriile OMV au ieftinit motorina, după săptămâni de majorări și stagnări.

UPDATE ora 11:00 – De ce l-au contactat reprezentantii OMV pe Eugen Tomac, liderul PMP

„Cred ca regulamentul european a fost prost transpus in legislatia romana. Ca deputat in Parlamentul European care am votat regulamentul, sunt interesat ca cetatenii romani sa poata beneficia de aceasta suprataxare. Cei de la OMV m-au contactat pentru a ma informa ca si-au platit anul trecut aprox 20 de miliarde de lei statului roman. Ceea ce nu inseamna ca eu nu raman consecvent pozitiei mele de pana acum, si anume ca Ministerul Finantelor, inainte de a adopta ordonanta, trebuia sa se consulte cu Comisia Europeana, nu dupa ce au adoptat-o. (…) Faptul ca noi suntem singura tara din Uniunea Europeana care nu am reusit sa transpunem corect legislatia nu e vina mea, nu raspund eu. Câciu trebuie sa vina sa raspunda la intrebari”, a declarat, intr-o interventie la Realitatea PLUS, europarlamentarul Eugen Tomac.

UPDATE ora 10:10 – Protest in fata sediului OMV. Jandarmii, mobilizati in zona

„Paza la intrarea din cladire cu parere de rau ne-a transmis ca azi nimeni din afara nu are acces in cladire. Am cerut sa vorbim cu Alexandru Maximescu, vicepresedinte OMV Petrom. Domnul de la paza a transmis, a revenit ca nu poate sa ne ajute si ca trebuie sa luam legatura cu biroul de presa. L-am sunat pe Alexandru Maximescu. Nu a raspuns. A venit alt paznic si ne-a spus sa plecam ca e proprietate privata. A treia oara a raspuns la telefon Maximescu, m-a trimis la biroul de presa. Domnule Alexandru Maximescu, de ce nu doriti sa aveti o discutie fata in fata? De ce va feriti? L-am intrebat de ce l-a contactat pe Eugen Tomac si mi-a spus: Luati legatura cu biroul de presa.” Dar nu a recunoscut. L-a contactat pe Tomac sa-i spuna niste cifre. Maximescu s-a ocupat de aderarea Romaniei la Schengen, apoi a ajuns la OMV”, a spus Anca Alexandrescu.

La aceasta ora, in fata sediului OMV Petrom se desfasoara un protest organizat de un partid politic. Un drapel mare este desfasurat in parcare. Mai multi jandarmi au fost mobilizati la fata locului.

„M-aș fi bucurat ca cei din conducerea Petrom să vorbească și cu jurnaliștii români. Că statul român are 20% din acțiuni. Dacă politicienii în tot acest timp, din 2004, ar fi avut interes să facă ceva în interesul statului român, care este făcut în dezavantajul statului, terenurile să fie transformate în interesul statului. Au păgubit statul de dividendele în urma transformării acțiunilor.

Sunt la sediul OMV și am să întreb de ce nu am primit invitația, am primit-o pe surse. Răspunsul a venit că nu se mai ține față în față, ci online, din cauza interesului mare pe care l-a dobândit această conferință. Au un sediu mare, nu găseau o sală mare? Ce au de ascuns? Dl Maximescu, o să aflați diseară pe unde a mai lucrat, vă arăt. De ce se ascund acești domni? Curtea de Conturi a spus că au păgubit bugetul de stat, dar autoritățile nu au făcut nimic. Este o acțiune în formă continuată. Autoritățile trebuie să decidă.

Câștigă miliarde pe spatele poporului român. Mai am o întrebare? De ce nu au depus toată documentația pentru exploatarea Neptum Deep. O să discutăm mai mult diseară, de la ora 18.00”, a spus Anca Alexandrescu.