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Alertă aeriană în Sulina. Două avioane F-16 și un elicopter PUMA SOCAT au fost ridicate de la sol

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Mehedinti
Scris deRealitatea de Mehedinti
Publicat23 iul. 2026, 14:54
Actualizat23 iul. 2026, 14:56
SursăRealitatea.Net

Alertă aeriană în județul Tulcea. MApN a ridicat joi două avioane F-16 și un elicopter PUMA SOCAT după detectarea unor semnale radar la est de Sulina. Autoritățile au activat procedurile de intervenție și au transmis un mesaj RO-Alert populației din judej.

F-16 și un elicopter PUMA SOCAT, ridicate de la sol

”Două aeronave de luptă F-16 ale Forțelor Aeriene Române din Baza 86 Aeriană de la Fetești, aflate în Serviciul de Luptă Poliție Aeriană, sub comandă NATO, și un elicopter PUMA SOCAT al Forțelor Aeriene Române, au decolat la ora 12.24, respectiv 12.36”, a transmis MApN printr-un comunicat de presă.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din județul Tulcea, fiind trimis un mesaj RO-Alert la ora 12.17.   

Nu a fost confirmată prezența unei ținte aeriene

Potrivit reprezentanților MApN, în urma survolării zonei unde au fost detectate semnalele, piloții nu au confirmat prezența vreunei țintei aeriene, nici vizual, nici pe radarele de bord, motiv pentru care alerta aeriană a încetat la ora 13.29.

”MApN monitorizează permanent situația aeriană și informează în timp real structurile aliate cu privire la astfel de evenimente, menținând permanent legătura cu acestea”, a menționat sursa ciată.


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