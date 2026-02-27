Actualitate· 1 min citire

Alertă vineri dimineață la o școală din Turnu Severin după izbucnirea unui incendiu

27 feb. 2026, 10:48
Actualizat: 27 feb. 2026, 10:48
Alertă vineri dimineață la o școală din Turnu Severin după izbucnirea unui incendiu

Alertă vineri dimineață la o școală din Turnu Severin după izbucnirea unui incendiu

Articol scris de Realitatea de Mehedinti

Alertă vineri dimineață, la o școală din Turnu Severin după ce un incendiu a izbucnit într-o sală de clasă. Incendiul se manifestă cu degajări mari de fum. 

Un incendiu a izbucnit vineri dimineață într-o sală de clasă de la Școala Gimnazială 14 din Drobeta Turnu Severin. Din primele informații, în momentul producerii incendiului nu se aflau copii în clase.

Unitatea de învățământ se află în proces de reabilitare.

Imagine

Incendiul se manifesta cu degajări mari de fum. La fața locului intervin pompierii Detașamentului Drobeta. 

Imagine

Conform primelor informații, incendiul ar fi izbucnit de la un calculator. Intervenția pompierilor este în plină dinamică. 

Citește și:

Mai multe articole despre

scoala turnu severin, pompieri turnu severin

Urmărește știrile Realitatea de Mehedinti și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate