Alertă vineri dimineață la o școală din Turnu Severin după izbucnirea unui incendiu
Alertă vineri dimineață, la o școală din Turnu Severin după ce un incendiu a izbucnit într-o sală de clasă. Incendiul se manifestă cu degajări mari de fum.
Un incendiu a izbucnit vineri dimineață într-o sală de clasă de la Școala Gimnazială 14 din Drobeta Turnu Severin. Din primele informații, în momentul producerii incendiului nu se aflau copii în clase.
Unitatea de învățământ se află în proces de reabilitare.
Incendiul se manifesta cu degajări mari de fum. La fața locului intervin pompierii Detașamentului Drobeta.
Conform primelor informații, incendiul ar fi izbucnit de la un calculator. Intervenția pompierilor este în plină dinamică.
