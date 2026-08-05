Advertising
Actualitate· 1 min citire
Amânare de ultim moment la Cernavodă. Autoritățile au schimbat planul privind scufundarea barjelor
Cernavodă
Operațiunea de scufundare controlată a celor patru barje pregătite pentru creșterea debitului Dunării în zona Cernavodă a fost amânată, după ce autoritățile au decis că intervenția trebuie desfășurată în condiții de maximă siguranță.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 20:19Un fragment dintr-o rachetă SpaceX s-a prăbușit pe Lună. Ce au aflat cercetătorii după impact
- 19:54Măsuri de economisire a energiei în România. Magazinele sting reclamele, iar autoritățile reduc consumul
- 19:29Reacția lui Cristi Chivu după 1-1 cu AC Milan. Ce a spus despre jocul echipei
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Mehedinti și pe Google News