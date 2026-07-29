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Actualitate· 1 min citire
Miros de gaz semnalat în Drobeta-Turnu Severin. ISU: Vaporii provin de la transvazarea unui produs petrolier în port
Pompieri
Publicat29 iul. 2026, 23:45
SursăRealitatea.net
Un număr mare de apeluri la 112 au semnalat, miercuri seară, un miros de gaz resimţit în mai multe zone ale municipiului Drobeta-Turnu Severin. Pompierii au făcut verificări şi au stabilit că mirosul provine de la transvazarea unui produs petrolier în port, fără a exista vreun pericol pentru populaţie.
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