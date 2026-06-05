Realizatoarea „Culisele Statului Paralel”, Anca Alexandrescu, a reacționat rapid după explozia dronei navale din Portul Constanța, criticând faptul că, la o săptămână după ce o dronă a lovit un bloc din Galați, autoritățile par să nu fi învățat nimic și au reacționat lent, în condițiile în care pericolul ar fi fost chiar mai mare decât la Galați, având în vedere proximitatea unuia dintre cele mai importante terminale petroliere din țară.

„Întrebarea este cum au ajuns acolo și cum se poate ca Raed Arafat să vină să spună că nu știe cum a ajuns acolo drona, că nu știau că va exploda. Oamenii au fost în pericol uriaș, cum putem să fim lăsați cu chiloții în vine, războiul durează de 4 ani, timp de 4 ani ni s-a spus că trebuie să băgăm bani în echipamente de protecție și acum vedem că nu avem nimic; în plus, cei care spun că ne protejează ridică din umeri când întrebăm.”

Realizatoarea afirmă că „nemții ar fi trebuit să ne aducă sistemul antidronă încă de anul trecut” și sugerează că situația ar putea avea implicații mai profunde, lansând un mesaj tranșant: „Toți cei care sunt azi la guvernare trebuie să plece, să dispară, să lase loc celor care pot conduce și pot garanta o stare de siguranță.”