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Armata reia operațiunea de detonare pe Dunărea, pentru a dirija apă spre Centrala Cernavodă
Explozie controlată pe Dunăre
Publicat3 aug. 2026, 08:04
Sursărealitatea.net
Armata va relua azi operațiunea de detonare a unei formațiuni stâncoase din zona Izvoarele, pe Dunăre, pentru a permite unui volum mai mare de apă să curgă spre Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă.
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